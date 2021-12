Verstappen merece pole na disputa pelo título, diz Hamilton

O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, disse que Max Verstappen, da Red Bull, mereceu a pole position para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada e decisivo na luta pelo título, após o show do holandês no treino de qualificação deste sábado (11).

O piloto holandês de 24 anos parecia mais lento do que Hamilton em Abu Dhabi, com o britânico tendo liderado a última sessão de treinos livres no início do sábado.

Mas, com o auxílio do companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, Verstappen se tornou o mais rápido na qualificação e assegurou o primeiro lugar no grid de largada.

"Ele mereceu totalmente a pole", disse Hamilton, que largará em segundo, ao lado de seu rival.

"Simplesmente não podíamos competir com aquele tempo no final", acrescentou o britânico, que estava meio segundo atrás de Verstappen após as primeiras voltas, mas reduziu esse déficit para ainda consideráveis ​​0,371 segundo no final.

Verstappen e Hamilton seguem para a corrida deste domingo (12) empatado em pontos, mas o holandês tem vantagem de nove a oito no número vitórias e será campeão se Hamilton não marcar pontos.

A Red Bull parece ter vantagem sobre a Mercedes em simulações de longa duração, sendo a pista de Yas Marina notoriamente difícil de ultrapassar.

Mas Hamilton, começando com os pneus médios mais duráveis, acredita que pode estar em uma posição mais forte estrategicamente, com Verstappen forçado a começar com os frágeis pneus macios, após travar as rodas e achatar seu conjunto de pneus médios.

"Creio que estamos em uma boa posição, com nossos pneus para amanhã", disse o piloto de 36 anos de idade. "E espero que possamos fazer uma boa corrida."

Ele não resistiu em cutucar Verstappen, cuja defesa intransigente da liderança foi penalizada na última corrida na Arábia Saudita, onde a dupla colidiu pela terceira vez nesta temporada.

"Estou grato por ver onde ele está", disse Hamilton rindo. "E então podemos seguir a partir daí."