Atlético-MG anuncia nome de substituto de Cuca

Um dos maiores mistérios da atual temporada do futebol brasileiro chegou ao final nesta quinta-feira (13): Quem substituiria Cuca no comando do Atlético-MG, atual campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil? O nome escolhido pelo Galo para a tarefa foi do técnico argentino Antonio Mohamed. O treinador, que é conhecido pela alcunha de El Turco, assinou até dezembro de 2022.

ANTONIO “EL TURCO” MOHAMED É DO #GALO! 💪🏽🐔



🤝 O treinador argentino, diversas vezes campeão no México, é o novo comandante Atleticano: https://t.co/FZ0S3MleZh



¡Bienvenido, Mohamed! 🏴🏳️



📸: Divulgação/Monterrey pic.twitter.com/JwrTrL8uxh — Atlético 😷 (@Atletico) January 13, 2022

Pouco conhecido no futebol brasileiro, El Turco foi apresentado pelo Atlético-MG, em nota, como técnico com “carreira vitoriosa” que dirigiu “equipes mexicanas e argentinas, com as quais conquistou os títulos da Copa Sul-Americana, Campeonato Mexicano e Copa do México”.

“O novo comandante alvinegro tem passagem pelo futebol europeu, onde dirigiu o Celta de Vigo, da Espanha. Seu último clube foi o Monterrey, do México”, diz a nota do Galo.

Momentos após o anúncio, Antonio Mohamed participou de uma live promovida pela equipe mineira na qual afirmou: “Estou muito feliz por assumir um grande clube como o Atlético-MG […]. A Massa pode esperar muito esforço, garra e dedicação para continuar a ganhar títulos”.