Benzema tem residência furtada durante jogo do Real Madrid

O atacante francês do Real Madrid Karim Benzema foi vítima de um roubo em sua casa enquanto estava jogando contra o Elche no estádio Santiago Bernabéu no último domingo (23), afirmou a polícia nesta segunda-feira (24).

A polícia afirmou que o incidente aconteceu entre 15h e 19h, horário local, na casa vazia do jogador em San Sebastián de los Reyes, subúrbio de Madri, antes de Benzema e sua família retornarem do empate por 2 a 2 do Real contra o Elche pelo Campeonato Espanhol.

A polícia acrescentou que estava investigando se o incidente tinha relação com o roubo de fevereiro de 2019 à casa de Benzema durante uma partida contra o Barcelona.

Não houve informação sobre o valor dos itens roubados.

Não foi o primeiro incidente desse tipo afetando jogadores na Europa. Em dezembro, os defensores de Manchester City e Benfica, João Cancelo e Nicolás Otamendi, respectivamente, foram agredidos durante assaltos às suas casas na Inglaterra e em Portugal.

Na Espanha, Gerard Piqué e Ansu Fati foram vítimas de roubos em suas casas durante jogos do Barcelona.

