Botafogo e Mirassol garantem vaga nas quartas de final da Copinha

Depois de muito equilíbrio e um empate em 1 a 1 nos 90 minutos disputados em Comendador Souza, o Botafogo venceu o Resende por 5 a 4, nos pênaltis, e chegou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi a terceira vitória consecutiva do Glorioso decidida nas penalidades máximas. Antes, a equipe carioca havia eliminado São José-RS e Taubaté.

É O GLORIOSO NAS QUARTAS DE FINAL DA COPINHA! 🔥⚽️ pic.twitter.com/bZBO26Nfe1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 16, 2022

O Botafogo teve mais oportunidades no primeiro tempo. Maranhão perdeu a melhor chance, aos 16 minutos, quando apareceu com liberdade na área, mas chutou por cima do gol. Aos 44 minutos, o Glorioso tentou com Tigrão, que completou cruzamento. O goleiro Sales defendeu e a bola ainda bateu no travessão.

A etapa complementar começou a todo vapor. Logo aos dois minutos, o Resende abriu o placar. João Felipe soltou a bomba de fora da área e Barreto espalmou. No rebote, Léo Pedro finalizou para o fundo das redes. A vantagem durou apenas quatro minutos. O Botafogo empatou após belo cruzamento de Raí, pela esquerda, que Maranhão completou de cabeça para deixar tudo igual.

Nas quartas de final, o Botafogo vai enfrentar Novorizontino ou América-MG, que decidem vaga neste domingo (16), a partir das 17h15min (horário de Brasília), em Jaú (SP).

Mirassol avança com goleada em cima do Bahia

Pela manhã, o Mirassol foi o primeiro time a garantir vaga nas quartas de final. O Leão massacrou o Bahia no estádio Manezão, em Bálsamo, com uma goleada de 5 a 1. O domínio foi tanto que o Mirassol abriu o placar antes mesmo dos dois minutos de partida. No intervalo, a equipe já vencia o confronto por 4 a 0.

Os gols do Leão foram marcados por Du Fernandes, Pedro Borges (contra), Wellington, Kauan e Danilo. O Bahia fez o de honra com Everton. O Mirassol agora espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Santos, que duelam neste domingo (16), às 19h30min, em Araraquara (SP).