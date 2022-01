Copinha: São Paulo supera São Caetano por 2 a 1

O São Paulo fechou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com três vitórias em três partidas, após derrotar o São Caetano por 2 a 1, nesta terça-feira (11) no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

Após terminar a fase iniciar na liderança do Grupo 21 na primeira posição, o Tricolor do Morumbi enfrentará o São Bernardo, segundo colocado do Grupo 22, no mata-mata.

Mas, apesar de a vitória final ficar com o São Paulo, o São Caetano abriu o placar um pouco antes do intervalo, em gol de cabeça de Guilherme Tavares após cobrança de falta de Arthur. Porém, na etapa final o time do Morumbi virou o placar graças a gols de Caio, após assistências de Talles Wander.

Vasco 100%

Outra equipe que venceu de virada por 2 a 1 para garantir 100% de aproveitamento na primeira fase da Copinha foi o Vasco. O Cruzmaltino bateu o SKA Brasil em Santana do Paranaíba e garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase e o primeiro lugar do Grupo 24.

VENCE O GIGANTE!



Meninos da Colina viram contra o SKA Brasil e encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Gols marcados por Marlon Gomes e Figuereido. O adversário da próxima fase será o Joinville, na quinta-feira (13/1), em Santana de Parnaíba.#BaseForte #Copinha pic.twitter.com/Wmj4vGyuG6 — Vasco Base (@vascobase) January 11, 2022

Jogando com uma equipe alternativa, o Vasco saiu atrás, após gol de Gabryel no primeiro tempo. Porém, o time de São Januário virou na etapa final com gols de Marlon Gomes e Figueiredo.

Outros resultados desta terça:

Palmas 0 x 3 Retrô

Real Brasília 2 x 1 Capivariano

Iape 2 x 0 Botafogo-SP

Bragantino-PA 0 x 2 São Bernardo

Assu 1 x 5 Real Ariquemes

Serranense-MG 1 x 4 Inter de Limeira

Nacional 1 x 3 Coritiba

Lagarto-SE 3 x 1 Rio Claro

Desportivo Brasil 3 x 2 Goiás

Paulista 0 x 1 Ceará

Ibrachina 2 x 0 Náutico

Palmeiras 1 x 1 Água Santa

Cruzeiro 3 x 0 Itapirense

Aster Brasil 0 x 0 São Bento

CSE 0 x 4 Perilima

SKA Brasil 1 x 2 Vasco

São Bernardo 1 x 4 Londrina

Oeste 3 x 3 Flamengo