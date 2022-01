Cristian Ribeira é vice-campeão mundial paralímpico na Noruega

O atleta Cristian Ribera faturou, na manhã deste sábado (22), em Lillehammer, na Noruega, a medalha de prata no Campeonato Mundial Paralímpico de Esportes na Neve. Ribeira ficou com a medalha na prova do sprint do paraesqui cross country, com o tempo de 2 minutos, 24 segundos e 93 centésimos.

🎿 #ParaCrossCountry 🎿

Na semifinal, ele também foi o melhor da bateria com 2 minutos e 44 segundos.

Na decisão, com o tempo de 2 minutos, 41 segundos e 5 décimos, Ribeira só ficou atrás do russo Ivan Golubov, com 2 minutos, 40 segundos e 5 décimos. Na terça-feira (18), o atleta já havia sido o sexto colocado na prova de longa distância (18 km), com a marca de 52 minutos, 37 segundos e 4 décimos.



Ribeira, nascido com artrogripose, doença congênita das articulações das extremidades, é um dos seis atletas que representarão o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim, de 4 a 13 de março deste ano.