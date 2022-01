Futsal: Amandinha e Ferrão repetem dobradinha como melhores do mundo

O Brasil pode não ostentar a coroa de campeão mundial no futsal desde 2012, mas o país continua protagonista da modalidade. Nesta terça-feira (18), Amandinha e Ferrão foram eleitos os melhores jogadores do mundo (feminino e masculino, respectivamente) pelo site italiano Futsal Planet, referência no esporte da bola pesada.

Premiados! Três brasileiros foram lembrados no Futsal Awards de hoje!



Melhor jogador do mundo - Ferrão



Melhor goleiro do mundo - Guitta



Melhor jogadora do mundo - Amandinha



Parabéns a todos! 👏🇧🇷



Fotos: Thais Magalhães e Yuri Gomes / CBF pic.twitter.com/5YKUP45zDc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 18, 2022

É o terceiro ano seguido que a dupla conclui a votação no topo. O jogador do Barcelona (Espanha) chegou justamente à terceira conquista, enquanto a ex-craque do Leoas da Serra-SC, recentemente contratada pelo Torreblanca (Espanha), obteve o prêmio pelo oitavo ano consecutivo.

O prêmio da Futsal Planet reúne 12 categorias, nas quais os juízes escolhem cinco entre dez indicados e os elencam em um ranking, no qual o primeiro recebe cinco pontos, o segundo leva quatro, o terceiro ganha três, o quarto obtém dois e o quinto soma um ponto. O atleta com maior pontuação vence a disputa.

No prêmio de melhor jogadora, Amandinha levou 280 pontos, contra 251 pontos da segunda colocada, a espanhola Peque, do Burela (Espanha). A luso-cabo-verdiana Janice Eloisa da Silva, do Benfica (Portugal), ficou em terceiro, com 193 pontos. A lista de indicadas teve mais cinco brasileiras: Renatinha, do Itacalve (Itália), Taty, do Female-SC, Emily, do Torreblanca, Miúda, do Kick Off (Itália) e Luana, do Taboão Magnus-SP.

Na disputa masculina Ferrão obteve 311 pontos, superando o português Pany e o ítalo-brasileiro Babalu, ambos do Sporting (Portugal), respectivamente com 260 e 165 pontos. Outros dois atletas do Brasil foram indicados ao prêmio: Pito, do Inter Movistar (Espanha), e Rodrigo, do Magnus Sorocaba-SP.

O futsal brasileiro também esteve no topo na eleição de melhor goleiro, vencida por Guitta, do Sporting. O segundo lugar foi de Higuita, carioca naturalizado cazaque, que atua no Kairat (Cazaquistão). Campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) pelo Cascavel-PR, André Deko ficou na sexta posição, enquanto Willian Felipe, do Joinville-SC, foi o nono.

No feminino, o Brasil teve quatro jogadoras indicadas ao prêmio de melhor goleira, vencido pela portuguesa Ana Catarina Pereira, do Benfica. Ana Sestari, do Montesilvano (Itália), foi a brasileira mais bem posicionada, na terceira colocação. Jozi, do Burela, apareceu em quarto, seguida por Bianca, do Breganze (Itália). Já Missi, do Barateiro-SC, foi a décima.

Na votação para melhor treinador de seleções, Kaká (que levou o Cazaquistão à semifinal da Copa do Mundo do ano passado) foi o representante brasileiro no masculino. No feminino o indicado foi Gabriel Dias, que dirige a Suécia. Os dois ficaram na terceira posição das respectivas listas. Mesma colocação de Ricardinho (Magnus Sorocaba) na disputa entre técnicos de clubes. Já Cristiane Souza, comandante do Taboão Magnus, foi a segunda entre os times de mulheres.

O Brasil ainda foi lembrado nas votações para melhor clube do mundo. No masculino, o Magnus Sorocaba apareceu em terceiro, atrás de Barcelona (segundo) e Sporting (primeiro), e à frente do Cascavel (quarto). No feminino, o Taboão Magnus também ficou na terceira colocação, com o Benfica em segundo e o Burela na liderança. O Leoas da Serra foi o quarto time mais lembrado da lista.

As seleções brasileiras masculina e feminina, porém, não foram indicadas entre as melhores equipes nacionais. Campeão mundial em 2021, Portugal levou a melhor no masculino. No feminino, o prêmio foi para a Espanha.