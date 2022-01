Igor Jesus marca nos acréscimos e classifica o Flamengo na Copinha

Em um confronto muito equilibrado, o Flamengo superou o Náutico por 1 a 0, nesta quinta-feira (13) na Arena Barueri, graças a gol do volante Igor Jesus nos acréscimos, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

FIMMMMMMMMM DE JOGO na Arena Barueri! O MENGÃO vence o Náutico por 1 a 0 com gol de Igor Jesus no finalzinho e se classifica para a terceira fase da Copinha! MENGOOOOO! #GarotosDoNinho #VamosFlamengo



📸 @gilvandesouza9 / CRF pic.twitter.com/ZgDccT5QGx — Flamengo (@Flamengo) January 14, 2022

Agora o Rubro-Negro encara o Oeste, equipe com a qual mediu forças na última terça-feira (11) em partida que terminou em empate de 3 a 3.

Outra equipe a vencer com o placar mínimo para se classificar foi o Cruzeiro, que bateu o Bragantino, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, contando com gol de Alex Matos no primeiro tempo. Na terceira fase a Raposa terá pela frente o Retrô.

CLASSIFICADOOOOOOOS! 🦊💙



Mais uma vitória, mais um jogo sem sofrer gols e estamos na terceira fase da @Copinha! Com gol de Alex Matos, vencemos o RB Bragantino por 1x0.



Nossos #CriasDaToca tão demais!



📸 Renato Felipazzi pic.twitter.com/eBdurJk5b6 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 13, 2022

No estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o São Paulo bateu o São Bernardo por 3 a 0 com gols de Léo, Caio e Maioli. A equipe do Morumbi tem pela frente agora o São Caetano

Outros resultados desta quinta:

Audax 0 x 0 SKA Brasil (5 x 3 nos pênaltis)

Internacional 3 x 0 Flamengo-SP