Inter vence por 2 a 0 o União Frederiquense no Campeonato Gaúcho

O Internacional superou o União Frederiquense por 2 a 0, no Beira Rio, em Porto Alegre, na noite deste sábado (29), em partida da segunda rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O atacante Wesley Moraes marcou no primeiro tempo, e D'Alessandro na etapa final.

O Inter começou melhor no primeiro tempo. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio de Boschilla, o camisa 9 Wesley Moraes tentou escapar da marcação, mas acabou derrubado por Eliomar. O juiz assinalou pênalti que o próprio Wesley converteu para o Tricolor. Depois do gol, o Colorado caiu em intensidade, e União Frederiquense não mostrou criatividade para buscar o empate. Já aos 44, o Tricolor teve a chance de ampliar: Wesley tocou de primeira para Taison, que mandou rasteiro em direção ao gol, mas o goleiro Luís Cetin salvou o União com o pé.

Na etapa final, os donos da casa levaram pouco perigo ao gol adversário. Já o União Frederiquense deu trabalho ao goleiro Daniel . Aos seis minutos, Helton aproveitou a bola levantada em cobrança de falta e mandou de cabeça ao gol, mas Daniel defendeu. Depois, aos 27 minutos, veio a melhor chance de empate: Lessa cruzou da direita direto para Eliomar, que cabeceou ao gol, e no reflexo Daniel espalmou e evitou o gol.

Aí a história do jogo começaria a mudar aos 33 minutos, quando o técnico Alexander Medina, do Inter, substituiu o atacante Taison pelo o meia D’Alessandro que incendiou o jogo. Com cinco minutos em campo, o meia ampliou em cobrança de falta precisa, no canto direito do goleiro Luís Cetin, sacramentando a vitória colorada por 2 a 0.

No primeiro jogo desta tarde, o Brasil de Pelotas empatou com o Grêmio em 1 a 1, no estádio Bento Freitas. Os gols saíram na segunda etapa: Elias abriu o placar para o Tricolor, em cobrança de pênalti, aos dois minutos. Depois, aos 40, Paulo Victor arrancou o empate para o Xavante.