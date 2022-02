Aubameyang acerta com o Barcelona após saída do Arsenal

O atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang concretizou sua transferência para o Barcelona (Espanha) após rescindir seu contrato com o Arsenal (Inglaterra), informou o clube espanhol nesta quarta-feira (2).

O Barcelona disse que Aubameyang assinaria um contrato até junho de 2025, com opção de sair em 30 de junho de 2023. O clube catalão estabeleceu sua cláusula de rescisão em 100 milhões de euros.

“Em breve, o clube fornecerá detalhes da apresentação de Pierre-Emerick Aubameyang”, disse o site do Barcelona, enquanto, em postagem no Twitter, o clube afirmou: “É hora de Auba!”.

Aubameyang foi contratado pelo Arsenal vindo do clube Borussia Dortmund (Alemanha) em 2018 por cerca de 58 milhões de libras (US$ 79 milhões).

Ele imediatamente se tornou ídolo da torcida e marcou 92 gols em 163 jogos.

Apesar de contar com alto salário no Arsenal, com rendimentos de 350 mil libras por semana, o atacante de 32 anos não jogava pelo clube do norte de Londres desde dezembro, depois que o técnico Mikel Arteta o tirou do posto de capitão da equipe por causa de uma violação disciplinar.

𝑨 𝑼 𝑩 𝑨 𝑴 𝑬 𝒀 𝑨 𝑵 𝑮 pic.twitter.com/iwwRr8AXBJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

Aubameyang também foi mandado para casa mais cedo da Copa das Nações Africanas, após a Federação Gabonesa de Futebol afirmar que lesões cardíacas foram encontradas em testes realizados em Camarões após um teste positivo para o novo coronavírus (covid-19).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.