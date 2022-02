Copa do Nordeste: CRB derrota Globo e entra no G4 do Grupo B

O CRB levou a melhor no duelo que encerrou a quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (17), o Galo de Campina derrotou o Globo por 2 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Os alagoanos foram aos mesmos oito pontos do vice-líder Náutico, ficando atrás pelo número de gols marcados, na terceira posição, entrando na zona de classificação à próxima fase. A equipe de Ceará-Mirim (RN) permanece com dois pontos, na sétima e penúltima colocação do Grupo A, dois pontos atrás do Sampaio Corrêa, que fecha o G4.

Os anfitriões abriram o placar aos 12 minutos de jogo. O atacante Marcinho finalizou da entrada da área e venceu André Zuba. O goleiro do Globo evitou o segundo aos 25, ao desviar para o travessão o chute de Maycon Douglas. Aos 16 minutos do segundo tempo, porém, o arqueiro nada pôde fazer para salvar a cabeçada do também atacante Anselmo Ramon, que aumentou a vantagem regatiana.

Mais cedo nesta quinta, o Floresta chegou à segunda vitória seguida na competição ao bater o Sergipe por 1 a 0 no estádio Horácio Domingos de Sousa (Domingão), em Horizonte (CE). O atacante Paulo Vyctor saiu do banco na etapa final para decidir o triunfo cearense.

O Lobo da Vila Manuel Sátiro foi para sexto lugar e soma os mesmos sete pontos do Bahia, último time no G4 do Grupo B. O Gipão continua com um ponto, na lanterna do Grupo A.

Os times que foram a campo nesta quinta voltam a jogar pela Copa do Nordeste no domingo (20). Três jogam às 18h30 (horário de Brasília). CRB e Sergipe se enfrentam no estádio Lourival Baptista (Batistão), em Aracaju, enquanto o Floresta visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís. Antes, às 16h, o Globo pega o Altos no estádio Manoel Dantas Barretto (Barrettão), em Ceará-Mirim.