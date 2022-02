Futsal: Brasil revê Argentina valendo lugar na final da Copa América

O Brasil terá pela frente a Argentina em uma das semifinais da Copa América de futsal, disputada no Paraguai. A partida será neste sábado (5), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena SND, em Assunção.

PARTIU SEMI! 🇧🇷✅



Seleção de Futsal vence o Uruguai 🇺🇾 por 2 a 0 e fecha a fase de grupos com 100% de aproveitamento na #CopaAmerica!



📍 Próximo adversário: ARGENTINA!



📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/jq9DQ8phud — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 3, 2022

O duelo repete a semifinal da Copa do Mundo do ano passado, na Lituânia, vencida pelos argentinos. Reedita, também, a final da Copa América anterior, em 2017, na qual os brasileiros levaram a melhor.

Nesta quinta-feira (3), a seleção canarinho encerrou a participação na primeira fase da Copa América como líder do Grupo A, com 12 pontos. Os brasileiros mantiveram os 100% de aproveitamento ao baterem o Uruguai por 2 a 0, também na Arena SND. O pivô Pito marcou os dois gols da partida.

No mesmo local, mais cedo, os argentinos empataram por 3 a 3 com o Paraguai e ficaram no segundo lugar do Grupo B, atrás dos paraguaios pelo saldo de gols. Matías Edelstein (duas vezes) e Sebastián Corso marcaram para os hermanos, enquanto os também alas Arnaldo Báez, Hugo Martínez e Francisco Martínez fizeram para os anfitriões.

Os brasileiros são os maiores vencedores da Copa América de futsal, com dez títulos (o último em 2017), seguidos pelos argentinos, campeões duas vezes. Quem levar a melhor no clássico encara o ganhador de Colômbia e Paraguai na decisão, marcada para domingo (6), ainda sem horário definido.