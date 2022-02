Goalball: invicto, Brasil avança às quartas do Campeonato das Américas

Sem tomar conhecimento dos adversários, as seleções brasileiras feminina e masculina de goalball avançaram às quartas de final do Campeonato das Américas com os resultados dos jogos deste sábado (19). Disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, o torneio reúne 13 países na competição masculina, e 12 na feminina. Na segunda rodada neste sábado (19) o Brasil venceu três vezes na chave masculina e duas na feminina.

Brasil mantém campanha perfeita e avança às quartas de final do Campeonato das Américas de #goalball: https://t.co/mK6KEsT4q1 pic.twitter.com/z7C1fAKYl3 — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 19, 2022

Depois de superarem Colômbia e Chile (os dois triunfos pelo placar de 10 a 0) no primeiro dia de competições, os homens derrotaram Argentina (14 a 4), Nicarágua (10 a 0) e Venezuela (13 a 3). Já as mulheres, que haviam passado por Venezuela (11 a 1) e Colômbia (10 a 0) na abertura, bateram neste sábado (19) Guatemala e Peru pelo mesmo placar: 10 a 0.

A primeira fase termina neste domingo (20), com a equipe masculina do Brasil enfrentando o Peru, e a seleção feminina medindo forças com o México. Em ambas as disputas, o país já está classificado às quartas de final, restando apenas conhecer os adversários. A competição se encerra na terça-feira (22).

O Campeonato das Américas vale vaga no Mundial da China, programado para junho. Por ser a atual campeã paralímpica, a seleção masculina já tem a vaga garantida. Já a equipe feminina precisa avançar até a final para confirmar presença na China, ou alcançar o terceiro lugar caso os Estados Unidos, já classificados, sejam finalistas.