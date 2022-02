Jogos de Inverno começam em Pequim com anéis surgindo de bloco de gelo

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 começou na noite de sexta-feira (horário local), após preparativos afetados pela pandemia de covid-19 e pelas críticas aos direitos humanos na China que levaram vários países a montar um boicote diplomático.

Realizado no primeiro dia da primavera pelo calendário chinês, o evento começou com uma apresentação de dançarinos acenando com hastes verdes brilhantes para transmitir a vitalidade da temporada, seguida por uma explosão de fogos de artifício brancos e verdes que soletravam a palavra "Primavera".

Jaqueline Mourão e Edson Bendilatti desfilaram como porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada, representado a delegação nacional com 11 atletas.

Come on in Brazil! 🥳 #OpeningCeremony



Brazil hasn't missed an Olympic Winter Games since 1992 and they ain't starting now! #Beijing2022



Jaqueline Mourao and Edson Luques Bindilatti lead the way flying the 🇧🇷 flag. #StrongerTogether | @timebrasil pic.twitter.com/SjMO88uO60