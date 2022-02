Joia de 17 anos brilha, Botafogo vence e reassume a ponta do Carioca

O Botafogo reassumiu a liderança do Campeonato Carioca ao superar o Nova Iguaçu por 2 a 0 nesta segunda-feira (7), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O atacante Matheus Nascimento, de 17 anos e grande promessa da base alvinegra, foi decisivo, marcando dois gols, um deles de letra.

AULAS, CRIA! 〽️



Com dois GOLAÇOS de Matheus Nascimento, Botafogo vence o Nova Iguaçu e reassume a liderança do Campeonato Estadual. ⚽️🔥 #VamosBOTAFOGO #BaseForteBFR pic.twitter.com/244nOQpCi1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2022

O Glorioso foi aos mesmos dez pontos do Vasco, ficando à frente do rival no saldo de gols (seis a cinco). A Laranja Mecânica, com um ponto, está na lanterna da competição após quatro rodadas.

Os primeiros 45 minutos foram de pouca inspiração, com o Nova Iguaçu dominando as ações. Foram 59% de posse de bola e mais que o dobro de passes trocados na comparação com o Botafogo, que ainda finalizou menos vezes (quatro a sete) e sofreu mais desarmes (dez a oito). O atacante Luã Lucio, da Laranja Mecânica, foi o jogador mais acionado e assustou a meta de Gatito Fernández.

Os visitantes começaram a segunda etapa melhor, mas foi o Botafogo quem balançou as redes. Aos 17 minutos, o lateral Jonathan Silva achou Matheus Nascimento na entrada da área. O camisa 90 encarou a marcação e bateu forte para abrir o placar. O garoto de 17 anos brilhou novamente aos 32, completando de letra um cruzamento rasteiro do lateral Daniel Borges pela direita, marcando um golaço e sacramentando o resultado a favor do Alvinegro.

O próximo compromisso do Botafogo será o clássico diante do Fluminense nesta quinta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), no Nilton Santos, com mando tricolor. No mesmo dia, às 15h30, o Nova Iguaçu recebe o Boavista no Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ).

Mais cedo nesta segunda-feira, o Angra Audax visitou o Resende e ganhou por 1 a 0 no estádio do Trabalhador, em Resende (RJ). O atacante Misael fez o gol da equipe de Angra dos Reis (RJ), que subiu para oitavo lugar, com os mesmos quatro pontos dos anfitriões, que aparecem à frente, em sétimo, pelo número de gols marcados (três a dois).

Se eu acabei com as apostas de geral, eu não sei.

O que importa é que os 3 pontos eu ganhei 🔶🔵



📷Chris Carvalho#AudaxDePrimeira pic.twitter.com/ig1I9k1iIJ — Angra Audax (@angra_audax) February 7, 2022

O Audax volta a campo nesta quinta, às 19h, contra o Flamengo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O Resende joga somente no sábado (12), às 15h30, diante do Bangu, em Moça Bonita, no Rio de Janeiro.