Manchester City goleia o Fulham e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

O Manchester City superou um susto no começo da partida, com Riyad Mahrez marcando duas vezes para ajudá-lo a vencer o Fulham, da segunda divisão, por 4 a 1, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra neste sábado (5), no Etihad Stadium.

Um começo frenético teve o Fulham abrindo o placar com Fábio Carvalho, aos quatro minutos, antes de Ilkay Gündogan empatar para o líder do Campeonato Inglês, batendo rasteiro no canto após receber de Mahrez.

Carvalho, de 19 anos, que chegou perto de acertar com o rival do City pelo título inglês, o Liverpool, no último dia do mercado europeu, finalizou uma jogada bem trabalhada para dar esperanças aos visitantes, mas o time de Marco Silva não conseguiu fazer valer a vantagem.

O começo do Fulham foi completamente extinto em 13 minutos, quando o zagueiro John Stones subiu mais alto que todo mundo para desviar o escanteio cobrado por Kevin de Bruyne e marcar pela segunda vez na temporada.

Um City com força total passou por cima do Fulham após o intervalo, criando chances à vontade e garantindo a vitória por meio de dois gols rápidos de Mahrez, primeiro de pênalti, aos oito minutos, após Jack Grealish ser derrubado dentro da área em uma grande jogada individual.

De Bruyne deu assistência novamente três minutos depois, ao interceptar um passe no meio-campo de Harrison Reed, avançar pela esquerda e cruzar rasteiro para Mahrez, cujo chute de primeira desviou de leve em Tim Ream.

“Foi um típico jogo de Copa da Inglaterra. Eles começaram melhor, marcaram antes. Fico feliz que marcamos rapidamente e depois abrimos vantagem. No geral, foi um bom jogo e nós o controlamos”, disse o meia brasileiro Fernandinho.

Já Silva expressou seu orgulho do Fulham, líder da segunda divisão. “Acho que todos neste estádio sentiram que o Fulham mostrou do que somos capazes”, disse o português, que já treinou Watford e Everton na Premier League.

O City recebe o 14º colocado Brentford pelo Campeonato Inglês na próxima quarta-feira.

