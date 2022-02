Mundial de Clubes inicia com goleada do Al Jazira sobre rival do Taiti

A edição (ainda) referente a 2021 do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos, teve início nesta quinta-feira (3) com a vitória do anfitrião Al Jazira sobre o Pirae (Taiti) por 4 a 1. A partida foi disputada no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, que também será palco da decisão, no próximo dia 12. O Palmeiras, que estreia direto na semifinal, representa o Brasil e a América do Sul na competição.

Representante do país-sede por ter sido o campeão dos Emirados Árabes na temporada 2020/21, o Al Jazira não demorou para sair na frente. Aos quatro minutos do primeiro tempo, o atacante Zayed Al Ameri completou na pequena área o cruzamento rasteiro do meia Mohammed Jamal pela esquerda.

A rede dos taitianos balançou novamente aos 24 minutos, com o atacante Ahmed Al Hashmi, concluindo de cabeça a sobra de uma dividida entre o meia Abdoulay Diaby e o goleiro Teva Durot. Aos 40, o zagueiro Milos Kosanovic, cobrando falta rasteira, aumentou a vantagem dos anfitriões, que marcar outras vezes com Al Ameri, mas os lances foram invalidados após verificação do árbitro de vídeo (VAR).

O Pirae - incluído no Mundial a convite da Confederação Oceânica de Futebol (OFC, sigla em inglês), após o Auckland City (Nova Zelândia) ser impossibilitado de competir devido a restrições da covid-19 - descontou aos dois minutos do segundo tempo. O zagueiro Rabii Mohammed tentou cortar um cruzamento rasteiro pela direita e mandou contra a própria meta.

Os taitianos se lançaram ao ataque, mas acabaram sofrendo o quarto gol. Aos 18, Diaby dominou na área, pela direita, e bateu colocado, dando números finais ao placar e decretando a vitória do campeão emiradense, onde também atuam os atacantes brasileiros Victor Sá (cria do Palmeiras e ex-jogador do alemão Wolfsburg) e Bruno (formado no Novorizontino-SP).

O Al Jazira volta a jogar no domingo (6), às 13h30 (horário de Brasília), no mesmo estádio, contra o Al Hilal (Arábia Saudita), campeão asiático. O ganhador será o adversário do Chelsea (Inglaterra), vencedor da Liga dos Campeões da Europa, em uma das semifinais.