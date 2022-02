Paulistão: Palmeiras bate Santo André e se isola como líder do Grupo C

Jogando em casa, na Arena Allianz Parque, diante de 20.723 torcedores, o Palmeiras venceu o Santo André por 1 a 0, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Verdão chega a 16 pontos e se distancia na liderança do Grupo C.

A primeira etapa começou com os visitantes assustando. Em um chute de fora da área, Dudu Vieira obriga o goleiro Weverton espalmar por cima do travessão. Aos 31 minutos, o VAR confirma pênalti a favor dos palmeirenses. Depois de muita espera e reclamação, Raphael Veiga cobra com precisão e abre o marcador.

No segundo tempo, em menos de vinte minutos, os anfitriões criaram três oportunidades para ampliar o placar, mas esbarraram nas boas defesas de Jefferson Paulino. Com maior posse de bola, o Santo André se lançou à frente à busca do empate, oferecendo o contra-ataque ao Palmeiras, que não soube aproveitar o espaço e as chances de gol.

Com a derrota, o Santo André permanece na última colocação do grupo D com 7 pontos e volta a campo, no próximo sábado (26), para encarar o Guarani no estádio Brinco de Ouro.

No dia seguinte - domingo (27) - o Alviverde, comando pelo técnico português Abel Ferreira, enfrenta o a Inter de Limeira.