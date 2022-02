Pequim 2022: Tocha inicia revezamento reduzido por causa da covid-19

O revezamento da tocha olímpica de Pequim, encurtado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), começou nesta quarta-feira (2) com o jogador de basquete Yao Ming e um soldado chinês ferido em um confronto sangrento na fronteira com a Índia em 2020 entre os primeiros a carregar a chama simbólica em uma jornada que durará apenas três dias.

A rota que leva a chama a locais icônicos, incluindo a Grande Muralha, é muito mais modesta do que a turnê global antes dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, que foi interrompida por protestos.

Por causa da covid-19, apenas membros selecionados do público testemunharão o revezamento, assim como os Jogos de 4 a 20 de fevereiro, que acontecem dentro de uma bolha sanitária, mantendo os competidores e outros representantes olímpicos longe da torcida.

Today, the 🎉 #Beijing2022💪 #Olympics 🔥 #TorchRelay kicked off at the #Olympics Forest Park in #Beijing, the capital of China. Take a look at some more highlights from the TorchRelay ➡https://t.co/v8Qf3niuOG pic.twitter.com/6EnQoCf6fA