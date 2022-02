Pequim: Jogos chegam ao fim marcados por covid-19 e doping de Valieva

Pequim apagou sua chama olímpica neste domingo (20), encerrando uma Olimpíada que será lembrada pelos extremos de suas medidas anti-covid-19 e pela polêmica com o escândalo de doping que envolveu a sensação da patinação russa de 15 anos, Kamila Valieva.

O presidente chinês Xi Jinping esteve presente na cerimônia, no estádio Ninho de Pássaro, que teve como tema flocos de neve e onde o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, descreveu os Jogos de Pequim como "verdadeiramente excepcionais" antes de declará-los encerrados.

