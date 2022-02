Pequim: Manex Silva será o porta-bandeira no encerramento dos Jogos

O esquiador Manex Silva, de 19 anos, será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Inverno no domingo (20), às 9h (horário de Brasília), no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim (China). Além de ser o primeiro brasileiro a disputar quatro provas em uma só edição, Manex também obteve a melhor colocação do país na modalidade.

“É uma honra para mim ser escolhido como porta-bandeira. Estou muito feliz pela notícia e por poder viver essa experiência única, que até agora só tive a oportunidade de ver na televisão. Estava ansioso para poder participar do desfile e carregar a bandeira vai ser uma forma de agradecer a todos mundo no Brasil que acompanhou os Jogos de Inverno e torceu por nós aqui em Pequim 2022”, disse o esquiador, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Nascido em Rio Branco (Acre), o atleta reside atualmente na Espanha. Ele competirá pela última vez nos Jogos de Inverno às 3h deste sábado (19), na prova dos 50 quilômetros Largada em Massa.

No último dia 8, o acreano alcançou o melhor resultado brasileiro no esqui cross-country ao completar a prova de Sprint (velocidade) em 71º lugar (3min08s64 e 171.68 pontos) entre 90 atletas. Até então a melhor performance havia sido da esquiadora Jaqueline Mourão (172.88), nos Jogos de Vancouver (Canadá), em 2010. E não só: Manex obteve a melhor colocação entre atletas sul-americanos no Sprint.