São Paulo vence primeira no Paulista graças a cria da Cotia

Com um gol do garoto Marquinhos, o São Paulo bateu o Santo André por 1 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio do Morumbi, alcançando a sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Paulista. Com este resultado o Tricolor fica na terceira posição do Grupo B com 4 pontos.

Made In Cotia ⚽️❤️ pic.twitter.com/HrHHnXFOXx — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 10, 2022

Mesmo jogando contra a equipe alternativa do Ramalhão, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni encontrou muitas dificuldades, e só conseguiu vencer no final, graças a um gol de uma cria da Cotia, o atacante Marquinhos, que entrou no gramado já aos 39 minutos da etapa final. Seis minutos depois ele recebeu de Eder e garantiu o triunfo do Tricolor.

Massa Bruta goleia

Quem também venceu nesta quarta, mas por goleada, foi o Bragantino, que superou a Inter de Limeira por 4 a 1 com gols de Artur, Alerrandro, Helinho e Eric Ramires. Com o triunfo, o Massa Bruta lidera o Grupo D com 10 pontos.