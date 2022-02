Tom Brady anuncia aposentadoria da NFL após carreira cheia de títulos

O quarterback do Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, considerado amplamente o maior jogador de futebol americano da história, anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (1º), após uma carreira em que conquistou um recorde de sete títulos do Super Bowl.

Brady, de 44 anos, passou 20 temporadas no New England Patriots, e conquistou seis títulos do Super Bowl, antes de se mudar para Tampa Bay e ganhar um título pelos Bucs na temporada passada.

"Sempre acreditei que o futebol é uma proposta 'dê tudo' --se não houver um compromisso 100% competitivo, você não terá sucesso, e o sucesso é o que eu amo tanto em nosso jogo", escreveu Brady no Twitter. "Existe um desafio físico, mental e emocional TODOS os dias que me permitiu maximizar meu maior potencial. E eu tentei o meu melhor nos últimos 22 anos. Não há atalhos para o sucesso em campo ou na vida". "Isso é difícil para mim escrever, mas aqui vai: não vou mais assumir esse compromisso competitivo. Eu amei minha carreira na NFL e agora é hora de concentrar meu tempo e energia em outras coisas que exigem minha atenção."

