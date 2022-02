Uefa muda final da Liga dos Campeões de São Petersburgo para Paris

A Uefa transferiu a final da Liga dos Campeões desta temporada de São Petersburgo para Paris, após a invasão russa da Ucrânia, informou o órgão que comanda o futebol europeu numa declaração nesta sexta-feira (25).

A Uefa também disse que os jogos em casa dos clubes e das seleções ucranianos e russos que competem nas competições da entidade seriam disputados em locais neutros "até nova ordem".

O órgão dirigente agradeceu ao presidente francês, Emmanuel Macron, por seu "apoio pessoal e compromisso" ao assumir a sede da final do torneio.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement: ⬇️