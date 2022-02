Vasco enfrenta Portuguesa buscando a liderança do Campeonato Carioca

O Vasco recebe a Portuguesa, nesta quarta-feira (9) a partir das 21h35 (horário de Brasília) no estádio de São Januário, em partida válida pela 5ª rodada da Taça Guanabara na qual a vitória pode lhe garantir a liderança da competição.

Ocupando a vice-liderança da classificação com os mesmos 10 pontos do líder Botafogo, o Cruzmaltino tenta alcançar a terceira vitória consecutiva para tentar garantir a ponta da tabela. Porém, pela frente terá uma Portuguesa que faz boa campanha, ocupando a 5ª posição com 7 pontos e sonhando com uma classificação para as semifinais.

Vasco artilheiro

O Vasco chega ao confronto tendo o ataque mais positivo da competição (com 11 gols marcados) e contando com os dois dos três artilheiros do Carioca até aqui, o atacante Raniel e o meia Nenê (cada um com três gols). Esta fome de gols foi vista no último domingo (6), na vitória de 3 a 1 sobre o Madureira.

No triunfo sobre o Tricolor Suburbano o artilheiro foi outro, o atacante Getúlio, que marcou duas vezes. Mas o tento mais bonito foi obra do meio-campista Gabriel Pec. Após a defesa afastar cruzamento, o camisa 11 matou a bola no peito e bateu de primeira no ângulo esquerdo do goleiro Dida, que só viu sua rede ser estufada.

Sonhando com a classificação

Se a fase artilheira do Cruzmaltino é uma realidade, a Portuguesa sonha com a classificação para a próxima fase da competição, o que é uma possibilidade real. Até aqui a Lusa sofreu apenas uma derrota na competição, para o Flamengo. Nas outras rodadas empatou com o Resende e derrotou o Bangu e o Audax.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Vasco e Portuguesa com a narração de Rodrigo Campos, os comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: