Brasil define equipe para o Mundial Indoor de Atletismo

O Brasil já tem a sua equipe definida para a disputa do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, programado para ser disputado entre os dias 18 e 20 de março em Belgrado (Sérvia).

A delegação brasileira, que foi convocada na noite da última segunda-feira (7) pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), é formada por 13 atletas (oito homens e cinco mulheres).

Segundo o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, a expectativa é que o Brasil conquiste bons resultados na competição: “Todos os convocados conseguiram as marcas mínimas exigidas e terão a oportunidade de lutar por bons resultados”.

Um dos destaques da equipe é Thiago Braz. O atleta do salto com vara, que foi ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 (Rio de Janeiro) e bronze em 2020 (Tóquio), acaba de ficar com a terceira posição na etapa de Rouen (FRA) do Perche Elite Tour.

Relação de convocados:

Feminino

Rosângela Santos - 60 m

Vitória Rosa (Pinheiros-SP)- 60 m

Vitória Sena Alves (ASUFAM-SP) - 60 m com barreiras

Nubia Soares (Clã Delfos-MG) - salto triplo

Geisa Arcanjo - arremesso do peso

Masculino

Erik Cardoso (SESI-SP) - 60 m

Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 60 m

Rafael Henrique Pereira (Clã Delfos-MG) - 60 m com barreiras

Gabriel Constantino - 60 m com barreiras

Samory Uiki (Sogipa-RS) - salto em distância

Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo

Thiago Braz - salto com vara

Darlan Romani - arremesso do peso