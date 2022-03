Calderano sobra na estreia e vai às oitavas do WTT Contender, em Doha

O mesatenista carioca Hugo Calderano estreou com vitória fácil nesta segunda-feira (21) na fase principal do WTT Contender Doha (Catar) e assegurou presença nas oitavas de final. Número 3 do mundo, Calderano atropelou o chinês Liu Dingshuo (134º no ranking mundial), por 3 sets a 0 (parciais de 11/6, 11/8 e 15/13). Os jogos têm transmissão ao vivo no canal oficial da competição no YouTube.

WTT Contender Doha: Hugo Calderano faz grande exibição diante de chinês e avança para as oitavas



➡️ https://t.co/y6gumeQuaT pic.twitter.com/nztxn2p0iE — CBTM (@CBTM_TM) March 21, 2022

O próximo adversário do carioca na briga por uma vaga nas quartas do WTT Contender será o sueco Anton Kallberg (31º). A data e horário da partida ainda serão definidos. O torneio é o segundo de uma série de três campeonatos em Doha. A final será na próxima quinta (24), um dia antes do WTT Star Contender, também em Doha, com os melhores do mundo.

Despedida de Thiago Monteiro

O cearense Thiago Monteiro deu adeus à fase preliminar do torneio, ao perder para o argelino Mehdi Bouloussa por 3 sets a 0 (8/11, 7/11 e 11/13) na segunda rodada.