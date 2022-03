Campeã olímpica, Ana Marcela é ouro na Copa Europeia de Águas Abertas

A baiana Ana Marcela Cunha conquistou nesta quinta-feira (24) sua primeira medalha de ouro na temporada de 2022, ao vencer a prova de 10 quilômetros da etapa de Eliat (Israel) da Copa de Águas Abertas, competição organizada pela Liga Europeia de Natação. Marcela, única brasileira entre as 31 competidoras, fez o melhor tempo - 2h06min01s3 -, completando o percurso com mais de um minuto de vantagem sobre a segunda colocada, a francesa Oceane Cassignol (2h07min22s7). O bronze ficou com a italiana Ginevra Taddeucci (2h07min24s9).

É OUROOOOOOOOOO! 🥇🏊🏽‍♀️



Só podia ser dela: Ana Marcela Cunha.



Vitória nos 10km na etapa de Eliat 🇮🇱 do Circuito Europeu: 2:06.01



Começando o novo ciclo com tudo! 💪🏽 pic.twitter.com/lahtIPEcwB — Time Brasil (@timebrasil) March 24, 2022

A brasileira - pentacampeã do circuito mundial de maratona aquática de 25 km - vem se preparando para o Campeonato Mundial, programado para o período de 18 de junho a 3 de julho em Budapeste (Hungria).

Na Olimpíada de Tóquio ano passado, Marcela Cunha foi ouro ao completar os 10 km em 1h59m30s08. A nadadora de 30 anos também conquistou o ouro inédito para o país em 2019 no Pan de Lima (Peru) ao vencer a maratona de 10 km em 2h00min51s9.