Com Santos na berlinda, Paulistão define mata-mata e último rebaixado

Dez dos 16 participantes do Campeonato Paulista chegam à última rodada da primeira fase tendo que definir os respectivos futuros. Os seis jogos de sábado (19), todos iniciando às 16h (horário de Brasília), decidem as três últimas vagas às quartas de final e o time que será rebaixado à Série A2 (segunda divisão) do Estadual, ao lado do Novorizontino.

O Santos é quem vive a situação mais peculiar. Terceiro do Grupo D, com 11 pontos, o Peixe tem um ponto a menos que o Santo André, vice-líder da chave - os dois primeiros se classificam. Ao mesmo tempo, o clube do litoral divide com a Ferroviária (do Grupo B), que também soma 11 pontos, a antepenúltima posição geral do Paulista, com três pontos de vantagem para a Ponte Preta. Neste momento, a Macaca seria a segunda equipe rebaixada.

Para se classificar, o Alvinegro Praiano tem de vencer o Água Santa na Vila Belmiro, em Santos (SP), e torcer para que o Ramalhão não derrote a Inter de Limeira no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Em caso de empate, o Peixe se classifica apenas se os andreenses perderem e se levar a melhor no saldo de gols. Olhando para a parte de baixo da tabela, os santistas escapam da queda à Série A2 se fizerem ao menos um ponto no jogo deste sábado (19).

Caso perca, o Santos não terá mais chances de classificação às quartas e dependerá de outros resultados para não ser rebaixado. O principal deles é a Ponte Preta não vencer o Ituano no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Se ganhar, a Macaca iguala o Peixe em número de pontos, mas passa à frente no primeiro critério de desempate (vitórias).

Outo jogo importante para o Alvinegro Praiano envolve Ferroviária e Mirassol, que jogam na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Se perder do Água Santa, o time do litoral pode ter de torcer por uma derrota da Ferrinha. Neste cenário, santistas e grenás terminariam empatados em pontos (11) e vitórias (duas), com a decisão de quem ficará à frente pautada por outros critérios, como saldo de gols, gols marcados e até cartões amarelos e vermelhos.

De olho nas quartas

Os duelos que decidem o futuro de Santos, Ponte e Ferroviária também são fundamentais para os adversários, que buscam lugar nas quartas de final. O Água Santa é o quarto do Grupo A, com 11 pontos, três a menos que a Inter, vice-líder da chave. A equipe de Diadema (SP) precisa superar o Peixe na Vila e torcer por derrotas do time de Limeira (SP) para o Santo André e do Guarani (terceiro com 13 pontos) para o São Bernardo, já classificado à próxima fase como segundo colocado do Grupo B. A partida será no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Prontos para a decisão! ✅💛💚



📸: Léo Roveroni/Agência Mirassol pic.twitter.com/yNVlMewDh1 — Mirassol (@mirassolfc) March 18, 2022

Rivais de Ponte e Ferroviária, Ituano e Mirassol brigam pelo segundo lugar do Grupo B. O Galo Rubro-Negro ocupa o posto no momento, com 18 pontos, um a mais que o Leão, quarto colocado. Entre eles, está o Botafogo-SP, com os mesmos 18 pontos da equipe de Itu (SP), mas atrás pelo saldo de gols. O Pantera terá pela frente o São Paulo, no Morumbi, na capital paulista.

Cumprindo tabela

O domingo (20) está reservado às únicas partidas que não terão impacto na tabela da primeira fase. No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 16h, Red Bull Bragantino e Palmeiras fazem o duelo entre os líderes dos grupos D e C, respectivamente. O Verdão, aliás, já tem assegurada a melhor campanha geral, com 29 pontos, que dá a vantagem de decidir os confrontos do mata-mata em casa - lembrando que as quartas de final e as semifinais terão jogo único. O Massa Bruta tem 19 pontos.

No outro jogo, o Corinthians, primeiro do Grupo A, com 20 pontos, enfrenta o lanterna Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). A equipe do interior fez apenas três pontos até o momento e busca, ao menos, finalizar a competição com uma vitória.