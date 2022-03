Fluminense enfrenta Resende buscando título da Taça Guanabara

Com a possibilidade de conquistar a Taça Guanabara do Campeonato Carioca de forma antecipada, o Fluminense enfrenta o Resende, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (5) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

O Tricolor das Laranjeiras chega muito animado à partida, em especial após alcançar a ótima sequência de 10 vitórias consecutivas (entre elas os triunfos nos clássicos contra Flamengo, Vasco e Botafogo, e nos jogos contra o Millonarios na Libertadores).

E o próximo desafio do Fluminense pela competição continental (contra o Olimpia [Paraguai], na próxima quarta [9], a partir das 21h30, no estádio Nilton Santos pela terceira fase prévia da Libertadores) certamente influenciará a forma como o técnico Abel Braga escalará a sua equipe neste sábado.

PREPARAÇÃO FINALIZADA! AMANHÃ TEM LUTA POR TAÇA, TRICOLOR! APOIE O #TimeDeGuerreiros EM VOLTA REDONDA!



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/1pd2Zi6yrj — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) March 4, 2022

A expectativa é que o treinador opte por uma equipe alternativa, como fez no último domingo no clássico com o Vasco, que terminou com vitória de 2 a 0. Um dos jogadores que pode ter oportunidade nesta partida é o colombiano Jhon Arias, um dos destaques do Tricolor na temporada com três gols marcados.

“Sempre que tenho a oportunidade procuro fazer o melhor que posso. Sinto que posso jogar e estou à disposição para quando precisarem de mim”, declarou o meia-atacante, que tem sido um pedido constante da torcida na equipe titular.

Para garantir o título antecipado da Taça Guanabara, a equipe comdada por Abel Braga (que ldiera a competição com 24 pontos) precisa de uma vitória simples sobre o Resende, equipe que ocupa a quinta posição com 12 pontos e que ainda sonha com uma classificação para as semifinais.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Resende e Fluminense com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: