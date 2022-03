Gaúcho: Internacional vence clássico com o Grêmio

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo adiado da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com este resultado, o Tricolor fica na 2ª posição da classificação com 18 pontos (a três do líder Ypiranga) e o Colorado em 3º.

O Gre-Nal estava marcado, inicialmente, para as 19h do dia 26 de fevereiro, mas não foi disputado por causa de um ataque ao ônibus da delegação do Tricolor. O ataque ocorreu pouco mais de uma hora antes de a bola rolar no Beira-Rio. O Grêmio decidiu que não entraria em campo e o Inter concordou.

O volante Mathias Villasanti, do Grêmio, foi atingido no rosto por uma pedra atirada no ônibus. Ele precisou passar a noite no hospital Moinhos de Vento após exames constatarem traumatismo craniano e concussão cerebral. Além disso, ele teve escoriações no rosto e um trauma no quadril.

Gol de David

Nesta quarta, jogando em casa, o Colorado assumiu o comando das ações desde o início, enfileirando chances. A primeira veio com um minuto apenas, com chute forte de Moisés. E, de tanto tentar, o Internacional chegou ao gol da vitória já nos acréscimos da etapa inicial, com o atacante David.

O segundo tempo teve um roteiro muito parecido, mas sem gols.

As equipes voltam a entrar em campo pelo Gaúcho no próximo sábado (12), quando o Grêmio recebe o Ypiranga e o Internacional mede forças com o lanterna Guarany de Bagé.