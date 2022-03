Libertadores: Flu encara Olimpia para confirmar vaga na fase de grupos

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (16) contra o Olimpia (Paraguai), no jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. A partida será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Após vencer o primeiro confronto por 3 a 1 no Rio de Janeiro, os tricolores podem perder por até um gol de diferença que avançam à fase de grupos. A tendência é que o técnico Abel Braga mantenha a mesma equipe que derrotou os paraguaios na última semana.

👏🏽 FLU! FLU! FLU! FLU! FLU! 👏🏽



Hoje é #DiaDeFlu! Às 21h30, o Fluminense joga contra o Olimpia, no Paraguai, pela partida de volta da terceira fase da @LibertadoresBR! É pela classificação! NEEEENSE! 🇭🇺 pic.twitter.com/qwB5eniZlY — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) March 16, 2022

A única dúvida esta noite é o atacante Luiz Henrique que sofreu uma entorse no tornozelo no duelo de ida, mas como ele participou do último treinamento sem limitação, é provável que comece como titular. O Fluminense deve iniciar o duelo com:Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano.