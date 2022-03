Liga dos Campeões: Liverpool avança apesar de queda para a Inter

O Liverpool (Inglaterra) avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória agregada de 2 a 1 sobre a Inter de Milão (Itália), apesar de ter sofrido uma derrota de 1 a 0 para o time italiano, com 10 jogadores, em Anfield nesta terça-feira (8).

Defeat on the night, but we progress into the #UCL quarter-final 👊 pic.twitter.com/h3Hk5ILqZT — Liverpool FC (@LFC) March 8, 2022

Após um primeiro tempo cauteloso, um belo chute do argentino Lautaro Martínez aos 17 minutos do segundo tempo colocou a Inter na frente.

Mas quando uma surpresa da Inter parecia possível, os visitantes perderam um homem com a expulsão do chileno Alexis Sánchez, que recebeu o segundo cartão amarelo após falta no meio-campista brasileiro Fabinho.

O egípcio Mohamed Salah acertou a trave duas vezes no jogo, como parte do esforço da equipe do técnico alemão Jürgen Klopp de buscar o empate.

Com o resultado o Liverpool chegou às quartas de final da Liga dos Campeões pela quarta vez nas últimas cinco temporadas.

Vitória de 7 a 1

Também nesta terça, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique (Alemanha), marcou o hat-trick mais rápido da história da Liga dos Campeões, com três gols aos 23 minutos, nesta terça, quando os alemães venceram o Salzburg (Áustria) por 7 a 1 para garantir uma vaga nas quartas de final com um placar agregado de 8 a 2.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.