Luís Castro é apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo

O português Luís Castro foi apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo, nesta ça-feira (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Campeão no Catar com o clube Al Duhail e na Ucrânica com o Shaktar Donetsk, o treinador de 60 anos comandou um treino com os jogadores antes mesmo do evento ao lado de John Texto, novo dono do clube carioca. Após a atividade com os atletas, Luís Castro explicou porque aceitou o convite para trabalhar no Brasil.

"Primeiro dia é sempre um dia diferente, de muita comunicação interna. É com muita felicidade, me sinto muito feliz por representar o Botafogo. É verdade que é um desafio difícil, que temos muitas dificuldades estruturais, temos algumas dificuldades em questão de treino. O que senti é que havia muita vontade de melhorar e trabalhar. Para mim, o trabalho é muito mais importante do que o talento. Acho que o Botafogo há muita gente com talento e com trabalho. Isso facilita mais as coisas", afirmou Castro.

Luís Castro sobre o projeto do Botafogo 🎙🔥



A coletiva segue disponível na Botafogo TV: https://t.co/cQSgj7NpU3 pic.twitter.com/2taBixziGI — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 29, 2022

O Botafogo da era Textor já trouxe seis reforços e novas contratações estão previstas para o elenco alvinegro.

"Jogadores que nós queremos, o clubes não liberam agora. Só mais à frente e o futebol não espera. Por isso, vamos rentabilizar ao máximo com o que temos", completou o técnico.

O time da Estrela Solitária só volta a campo em 10 abril, contra o Corinthians, na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.