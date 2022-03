Mais de 800 mil ingressos são comprados para Copa do Catar na 1ª leva

Torcedores compraram 804.186 ingressos para partidas da Copa do Mundo no Catar no final deste ano na primeira fase de vendas, disse a Fifa nesta quarta-feira (30).

A Fifa informou que o interesse pelos ingressos veio principalmente de Catar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita.

