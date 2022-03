Meu pai é um guerreiro, diz Edinho sobre batalha de Pelé contra câncer

O ex-goleiro Edinho, filho da lenda do futebol Pelé, assumiu o cargo de treinador interino do Londrina e o levou a uma vitória por 1 a 0 sobre o Cianorte pelo Campeonato Paranaense antes de tranquilizar os torcedores sobre a saúde de seu pai, dizendo que ele é um "guerreiro" e que está dando tudo de si na batalha contra o câncer.

Pelé, 81 anos, teve um tumor retirado do cólon em setembro de 2021 e tem entrado e saído regularmente do hospital para sessões de quimioterapia desde então.

Uma infecção urinária significou que sua última estadia no hospital foi mais longa do que planejado, mas o tricampeão mundial com a seleção brasileira está agora de volta a casa perto de Santos, a cidade e o clube onde ele fez seu nome.

"Está bem. Está em uma batalha dura pela saúde, mas meu pai é um guerreiro, como foi a vida toda. Continua batalhando. Nós da família só rezamos muito e torcemos para que ele possa se recuperar", disse Edinho aos repórteres.

Edinho, que foi goleiro do Santos nos anos 1990, disse que não sabia se seu pai assistia à vitória de Londrina.

"Eu não tenho certeza. Ele teve alta há dois dias do hospital. Confesso que não posso afirmar. Mas ele vai ficar sabendo assim que eu entrar ali e comunicar. Vamos torcer para que ele, acima de tudo, se recupere o mais rápido possível", disse Edinho.

Edinho, 51 anos, é o treinador sub-20 de Londrina, mas assumiu a equipe profissional temporariamente para o jogo de domingo (6).

Espera-se que ele volte às suas funções normais na próxima semana com a chegada de um novo treinador ao time principal.

