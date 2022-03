Ramon Menezes assume o comando da seleção brasileira sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (7) que Ramon Menezes assumiu o posto de técnico da seleção brasileira sub-20. A principal missão do ex-jogador de 49 anos é preparar a equipe para a disputa do Sul-Americano de 2023, que serve como classificatório para a Copa do Mundo da categoria.

Ramon Menezes é o novo treinador da Seleção Brasileira Sub-20! ⚽️🇧🇷



“A seleção brasileira está na minha história como jogador. Coincidentemente, minha primeira convocação foi para a seleção sub-20, em 1991, quando fui campeão sul-americano e vice-campeão mundial. Retornei à seleção principal em 2001, quando disputei a Copa das Confederações com a geração que viria a ser campeã do mundo no ano seguinte. Encaro esse chamado para treinar a categoria sub-20 como uma convocação. Estou pronto para o desafio. Há alguns anos já acompanho os jovens atletas. Conheço bem essa geração. É sempre uma honra estar na seleção brasileira”, disse Ramon, que, como jogador, brilhou defendendo equipes como Vasco da Gama, Cruzeiro e Fluminense.

“Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem o perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro e fora de campo. Tem espírito vencedor. Um dos melhores da sua posição. Estamos satisfeitos com nossa escolha”, declarou o coordenador das categorias de base da seleção brasileira, o ex-jogador Branco.

Após se aposentar em 2013, Ramón começou a atuar como assistente-técnico do Joinville. A primeira oportunidade como técnico veio em 2015, no clube goiano A.S.S.E.V. Depois ele passou por Anápolis, Joinville, Guarani-MG, Tombense, CRB, Vasco da Gama e Vitória.