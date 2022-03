Vasco estreia na Copa do Brasil diante da Ferroviária de Araraquara

No estádio da Fonte Luminosa, no interior de São Paulo, Ferroviária de Araraquara e Vasco estreiam na Copa do Brasil nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (horário de Brasília). O jogo é eliminatório e o time carioca, do treinador Zé Ricardo, tem a vantagem do empate para avançar à próxima fase na competição.

“Um jogo de mata-mata é sempre perigoso, mas precisamos nos impor e tentar vencer a partida. Entrar mentalmente forte pra tentar trazer a vaga para o Rio de Janeiro”, declarou o comandante vascaíno.

Vasco desembarca em solo paulista visando jogo com a Ferroviária.



👉 https://t.co/eeNx8FSuDc



📸 Rafael Ribeiro | #VascoDaGama pic.twitter.com/vEiXP3qp9F — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 28, 2022

O Vasco vem de derrota por 2 a 0 para o Fluminense no Campeonato Carioca e não contará com Léo Matos, suspenso, além de Matías Galarza e Matheus Nunes, que não viajaram com o grupo em virtude da má fase técnica.

Já a Ferroviária, do técnico Elano Blumer, foi derrotada por 3 a 1 pelo Ituano na última rodada do Campeonato Paulista. A Locomotiva soma 10 pontos e ocupa o terceiro lugar no Grupo B, apenas a dois pontos de distância da zona de rebaixamento do Paulistão. No cenário nacional, a Ferroviária disputa o Brasileirão da Série C.

Quem seguir na Copa do Brasil vai encarar o vencedor do Grêmio de Anápolis (GO) e Juazeirense (BA).

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Ferroviária e Vasco, ao vivo, com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: