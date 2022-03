Verstappen vence GP da Arábia Saudita de F1

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen ultrapassou o adversário da Ferrari Charles Leclerc a quatro voltas do final e conquistou sua primeira vitória da temporada no Grande Prêmio da Arábia Saudita, neste domingo (27).

O holandês, que largou em quarto, cruzou a linha de chegada apenas meio segundo à frente de Leclerc, que mantém a liderança do campeonato depois de liderar uma dobradinha da Ferrari no GP do Barein de abertura da temporada na semana passada.

O espanhol Carlos Sainz foi o terceiro pela equipe italiana. "Uau, isso foi apertado, uau, inacreditável!" disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, a Verstappen pelo rádio. "Muito bem, Max. Ótimo, ótimo trabalho", acrescentou.

A vitória foi a 21ª da carreira de Verstappen e lhe rendeu seus primeiros pontos do ano, após a saída dupla da Red Bull no Barein.

Seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, que terminou em quarto, não conseguiu converter sua primeira pole da carreira em vitória após a estratégia do mexicano ser desfeita pela entrada do safety car.

George Russell foi o quinto pela Mercedes, à frente de Esteban Ocon, da Alpine, que superou Lando Norris, da McLaren, em sexto por apenas 0,1 segundo.

Lewis Hamilton, vencedor da corrida inaugural do ano passado na Arábia Saudita, recuperou-se e conquistou o ponto final em 10º, após largar em 15º.

*É proibida a reprodução deste conteúdo