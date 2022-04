Atlético-GO e Flamengo duelam neste sábado, na abertura do Brasileirão

O Atlético Goianiense recebe o Flamengo neste sábado (9) em jogo que vai marcar a estreia de ambas as equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. O embate às 19h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O confronto ocorre um dia após integrantes de torcidas organizadas do Flamengo irem ao Centro de Treinamento George Helal (Ninho do Urubu) cobrar os jogadores em relação a queda de rendimento e vice-campeonato no Campeonato Carioca. O Rubro-Negro perdeu a disputa do título para o Fluminense, no último domingo (3).

Os atletas mais cobrados foram Diego Alves, Diego, Arão, Thiago Maia, além do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que desmarcou o encontro entre os torcedores e o elenco rubro-negro programado para a última quinta-feira (7).

No meio da semana, o time carioca comandado pelo técnico português Paulo Sousa estreou na Libertadores com vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal (Peru), jogando fora de casa.

O Dragão vive um momento completamente diferente do adversário desta noite. No último sábado (2), o Atlético comemorou o título do Campeonato Goiano, após vitórias contra o rival Goiás, nos jogos de ida e volta da final.

Na última terça (4), o time goiano goleou em casa a LDU (Equador), por 4 a 0, em estreia na Copa Sul-Americana, o segundo torneio mais importante do continente, atrás apenas da Libertadores.

O duelo desta noite no Antônio Accioly será o segundo na história dos clubes carioca e goiano no estádio. O primeiro e único ocorreu no ano passado, quando o Dragão levou a melhor, com vitória por 2 a 0. Os gols do confronto foram marcados por Lucão e Toró, pela última rodada do Brasileiro.