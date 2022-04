Brasil estreia com oito surfistas na etapa masculina de Margaret River

Oito surfistas brasileiros estreiam a partir das 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (25) em Margaret River (Austrália), a quinta etapa do circuito mundial que marca a metade da temporada. Ao final da disputa haverá um corte: só 22 atletas (de um total de 35) prosseguirão nas demais cinco etapas deste ano, além de assegurarem presença na temporada 2023. Para o cálculo da nota de corte valerão os quatro melhores resultados, sendo descartado o pior.

Atual líder do ranking mundial, o paulista Filipe Toledo defende o título em Margaret River, assim como a gaúcha Tatiana Weston Webb, que estreou na noite de domingo (24), mas deixou escapar a classificação nos últimos 20 segundos da bateria 6.

Estão definidas as baterias do Round Eliminatório do feminino! 🏄‍♀️🔥



E aí, quem será que avançará para o Round de 16? 🤔



🚨 A próxima chamada do #MargaretRiverPro será hoje às 20:00!#WSLBrasil pic.twitter.com/M3zqydbteo