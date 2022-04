Camisa utilizada por Maradona no gol "La Mano de Dios" será leiloada

A camisa utilizada pelo astro Diego Maradona ao marcar seu famoso gol de mão contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 deve ser vendida por pelo menos 4 milhões de libras (aproximadamente R$ 24,5 milhões), afirmou a casa de leilões Sotheby's nesta quarta-feira (6).

O dono da peça é o ex-meio-campo da seleção inglesa Steve Hodge, que trocou a camisa com Maradona após a Argentina vencer a partida por 2 a 1, com dois gols do lendário atacante, o segundo deles, numa jogada individual, é considerado um dos maiores gols da história do torneio.

Foi uma tentativa de recuo de Hodge que gerou o lance em que Maradona subiu para disputar a bola com o goleiro inglês Peter Shilton e utilizou a mão para marcar o primeiro gol dos argentinos. Após a morte de Maradona em 2020, Hodge havia dito que a camisa não estava à venda.

A camisa utilizada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970 é a mais cara a já ter sido vendida em um leilão, de acordo com o Guinness World Records. A peça arrecadou 157.750 libras em 2002, mais de três vezes o preço esperado.

Maradona, que liderou a Argentina campeã mundial em 1986, é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O astro argentino morreu aos 60 anos em 2020.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.