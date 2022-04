Ceará derrota Palmeiras para assumir liderança do Brasileiro

O Ceará começou muito bem o Brasileiro, derrotando o Palmeiras por 3 a 2, neste sábado (9) no Allianz Parque, e assumindo a liderança da competição com três pontos. Já o Verdão ficou na lanterna da competição, sem ponto algum, após o revés.

Que resultado, @CearaSC! Começou embalado o Vozão! Venceu e convenceu! pic.twitter.com/y5PNlSdZOI — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) April 10, 2022

Com esta vitória o Vozão quebrou um tabu, pela primeira vez derrotou o Verdão na condição de visitante. Até então, em 16 jogos, o Palmeiras havia vencido 13 vezes e outros 3 confrontos terminaram em igualdade.

A partida começou em ritmo frenético, com as equipes apostando na pressão no campo do adversário e nas jogadas de velocidade. Assim, o placar não demorou a ser aberto. Logo aos 6 minutos o volante Rodrigo Lindoso recuperou a bola e lançou o colombiano Mendoza, que avançou em velocidade pela esquerda e cruzou para a área, onde Jorge tentou cortar de carrinho, mas acabou marcando contra.

E a estrela do camisa 10 do Vozão voltou a brilhar novamente aos 13 minutos, quando Vina cobrou escanteio e Weverton afastou parcialmente. A bola então ficou com Mendoza, que chutou, mas Marcos Rocha salvou, e a bola, caprichosamente, voltou para o colombiano, que desta vez não perdoou.

Porém, o Verdão conseguiu descontar aos 21 minutos, quando bela trama entre Dudu e Raphael Veiga terminou com passe açucarado para Zé Rafael, que bateu forte da entrada da área para marcar um golaço.

Com a desvantagem dentro de casa, o técnico português Abel Ferreira colocou sua equipe para a frente e, consequentemente, ofereceu espaços para o Ceará contra-atacar. E foi em uma jogada como esta que o Vozão chegou ao terceiro, já aos 40 do segundo tempo. Vina encontrou Erick, que chutou para defesa parcial de Weverton, e Lucas Ribeiro aproveitou para ampliar a vantagem dos visitantes.

No final o Palmeiras ainda descontou com o zagueiro Gustavo Gómez, em cobrança de pênalti, mas a vitória final foi mesmo do Ceará.

As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima terça-feira (12), o Verdão pela Copa Libertadores contra o Independiente Petrolero (Bolívia) e o Vozão na Sul-Americana diante do La Guaira (Venezuela). Pelo Brasileiro, o Palmeiras pega o Goiás no sábado (16) e o Ceará o Botafogo um dia depois.