Diego Souza marca três e Grêmio derrota Guarani na Série B

Com três gols do atacante Diego Souza, o Grêmio derrotou o Guarani por 3 a 1, nesta quinta-feira (21) em Porto Alegre, na partida que abriu a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este resultado deixou o tricolor na terceira posição da classificação, com quatro pontos. Já o Bugre é o vice-lanterna, com apenas um ponto.

Fim de jogo: #Grêmio 3x1 Guarani

Com TRÊS gols do Tanque, Diego Souza, vencemos o Guarani aqui na Arena e atingimos a marca de 200 vitórias em nosso estádio! pic.twitter.com/lJOKXXutQq — Grêmio FBPA (@Gremio) April 21, 2022

Jogando em casa, o Grêmio abriu o placar cedo, no primeiro minuto, quando Gabriel Teixeira tocou para Diego Souza, que bateu com categoria para superar Kozlinski. Porém, o Guarani igualou aos 25 minutos, quando Matheus Pereira aproveita rebote do goleiro Brenno.

Mas o Tricolor era melhor e voltou a ficar na frente antes do intervalo. Aos 39 Bitello cruzou para Diego Souza finalizar bonito de cabeça. Já aos 11 da etapa final o camisa 29 voltou a cabecear com eficiência para dar números finais ao confronto.

As equipes voltam a jogar pela competição na próxima quarta-feira (26), quando o Grêmio visita o Operário-PR e o Guarani recebe o Criciúma.