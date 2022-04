Fernandinho diz que não espera renovar com City no final da temporada

O meio-campista Fernandinho, do Manchester City, disse nesta terça-feira (12) que não espera assinar a extensão de seu contrato para continuar na equipe após o final da temporada, surpreendendo até o técnico Pep Guardiola com a decisão.

O volante, de 36 anos, que disputou mais de 370 jogos em todas as competições pelo City desde sua chegada do Shakhtar Donetsk em 2013, e ajudou o clube a garantir quatro títulos de Premier League além de seis Copas da Liga, prorrogou o contrato por um ano em junho do ano passado.

Em entrevista antes da partida contra o Atlético de Madri pelas quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira (13), Fernandinho disse que não está surpreso com o pouco tempo que tem jogado nos últimos meses.

"Após nove anos, e talvez depois da temporada de 2018-19, quando troquei minha posição, podem ser algumas das razões", disse Fernandinho a jornalistas. "Foi difícil me recuperar. Com a idade fica difícil, mas me coloquei em uma posição de tentar ajudar a equipe, como sempre fiz."

Fernandinho depois escreveu no Twitter que havia sido "100% honesto e espontâneo" ao responder às perguntas sobre seu futuro.

"Mas qualquer um que me conhece, sabe que minha maior honestidade é com o Manchester City e com meus deveres como capitão do time. Meu foco é 100% em vencer todos os títulos que estamos buscando, e só vou falar no final da temporada", disse.

"Eu não sabia, você está me dando a notícia", disse o técnico Pep Guardiola. "Eu não tinha escutado. Vamos ver o que acontece. Eu não sei o que vai acontecer. Ele é tão importante. Vou pedir para ele."

(Reportagem adicional Tommy Lund em Gdansk)

