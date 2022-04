Filipe Toledo, Ítalo e Chumbinho vencem na estreia em Margaret River

Filipe Toledo, Ítalo Ferreira e João Chianca, o Chumbinho, estrearam, nesta sexta-feira (29), com vitória na etapa de Margaret River (Austrália) do Circuito Mundial de Surfe. Com isso, eles avançaram direto para a terceira fase da competição disputada nas ondas de Main Break. Outros cinco representantes do Brasil continuam vivos na disputa masculina, mas terão que disputar a repescagem.

The Margaret River Pro is ON!

Watch the Men's Opening Round live on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@westaustralia pic.twitter.com/cwS3swb8sg — World Surf League (@wsl) April 28, 2022

Filipe Toledo foi o primeiro brasileiro a garantir a classificação. Usando a lycra amarela de líder do circuito mundial, ele foi muito bem nas ondas de mais de três metros de altura de Main Break somando 13 pontos e superando os australianos Owen Wright (9,63 pontos) e Jack Thomas (6,90).

Depois foi a vez do campeão olímpico Ítalo Ferreira brilhar. Ele somou 14,17 pontos para bater o norte-americano Jake Marshall (13,26) e o também brasileiro Jadson Andre (6,17), que foi para a repescagem.

Na décima bateria João Chianca começou bem, manobrando forte de frontside nas direitas de Main Break e levou a bateria por 12,43 pontos, sendo seguido pelo norte-americano Kolohe Andino (11.87). Com 6,27, Miguel Pupo ficou em terceiro e está na repescagem.

Além de Jadson André e Miguel Pupo, o Brasil terá na repescagem Samuel Pupo, Deivid Silva e Caio Ibelli.