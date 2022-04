Fórmula 1: Holandês Max Verstappen vence corrida de sprint em Ímola

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen conquistou a pole position no Grande Prêmio da Emilia Romagna em corrida sprint neste sábado (23), mas Charles Leclerc, da Ferrari, ainda ampliou sua vantagem geral para 40 pontos.

O piloto holandês já havia garantido a pole oficial na qualificatória da última sexta-feira (22) para a corrida, mas o resultado deste sábado tornou isso concreto, além de lhe render oito pontos.

Leclerc assumiu a liderança na largada e a manteve durante um período inicial de safety car, antes de Verstappen compensar sua largada ruim e passar o monegasco (cujos pneus estavam se deteriorando rapidamente) com um movimento tardio pelo lado de fora.

Carlos Sainz, da Ferrari, subiu para o segundo lugar na classificação do campeonato após saltar do 10º para o quarto lugar na corrida, atrás de Sergio Perez, da Red Bull, em Ímola.

Verstappen agora está 45 pontos atrás de Leclerc.

