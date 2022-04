Fórmula 1: Max Verstappen vence em Ímola

O campeão mundial Max Verstappen conquistou o maior número de pontos neste fim de semana da Fórmula 1 em Ímola, liderando uma dobradinha da Red Bull neste domingo (24), enquanto a volta da Ferrari para casa deixou um gosto amargo para o líder do campeonato, Charles Leclerc, e sua equipe italiana.

O mexicano Sergio Perez terminou em segundo lugar no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, 16,527 segundos atrás do piloto holandês, com Lando Norris repetindo o terceiro lugar do ano passado e conquistando o primeiro pódio da McLaren na temporada.

Leclerc, que é o líder do campeonato e venceu duas das três primeiras corridas, lutou para chegar em sexto lugar após uma volta tardia enquanto estava em terceiro.

Seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, ficou de fora após uma colisão logo na primeira volta.

Verstappen, que conquistou oito pontos no sábado por ter vencido a corrida sprint, também ganhou um ponto de bônus neste domingo pela volta mais rápida e agora está 27 pontos atrás de Leclerc.

DRIVER STANDINGS AFTER 4 ROUNDS 👀



Leclerc ← 27 points → Verstappen #ImolaGP #F1

A vantagem da Ferrari sobre a Red Bull no campeonato caiu para 11 pontos.

George Russell ficou em quarto para a Mercedes, com Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, em quinto, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, em sétimo e Sebastian Vettel, da Aston Martin, em oitavo.

TEAM STANDINGS AFTER 4 ROUNDS 👀



Red Bull up to P2, and trail Ferrari by just 11 points#ImolaGP #F1

Kevin Magnussen foi o nono, competindo pela Haas, e Lance Stroll levou o ponto final para a Aston Martin.

