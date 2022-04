Libertadores: Atlético-MG empata em 1 a 1 com Independiente Del Valle

O Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle (Equador) pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, nesta terça-feira (26) no estádio Banco Guayaquil, em Quito.

⚽️ Fim de jogo! @IDV_EC e @Atletico empataram por 1-1 no Equador e dividem a liderança do Grupo D da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/b1I14uSvYs — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 27, 2022

Com este resultado o Galo ficou na vice-liderança do Grupo D da competição com cinco pontos, mesma pontuação do Del Valle, que lidera.

O Atlético-MG abriu o placar graças ao brilho do seu jogador mais decisivo, o atacante Hulk. Aos seis minutos da etapa inicial o camisa sete do Galo recebeu cruzamento de Guilherme Arana e não perdoou.

Porém, aos quatro da etapa final o Del Valle deixou tudo igual, quando o meia Sornoza bateu de primeira para superar o goleiro Everson.

Pela Libertadores, o próximo compromisso do Atlético é um confronto mineiro, contra o América, no estádio Independência na terça-feira (3). Mas antes o Galo visita o Goiás no sábado (30) pelo Brasileiro.