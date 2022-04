Liverpool vence City por 3 x 2 na semifinal da Copa da Inglaterra

O Liverpool venceu o Manchester City por 3 x 2 no Estádio de Wembley neste sábado (16) e vai à final da Copa da Inglaterra, acabando com as esperanças do ténico Pep Guardiola de um “tríplice coroa” de títulos.

A equipe de Juergen Klopp enfrentará, na final de 14 de maio, os vencedores da outra semifinal, que será disputada domingo entre Chelsea e Crystal Palace.

Guardiola optou por descansar vários titulares do City, líder do Campeonato Inglês, incluindo o goleiro Ederson, e o time enfraquecido foi ultrapassado pela equipe de Juergen Klopp no primeiro tempo, perdendo por 3 a 0 até o intervalo.

Embora o City tenha marcado gol no início e no final do segundo tempo, sua escalação não fez o suficiente para vencer o jogo contra os adversários com os quais empatou em 2 x 2 na semana passada, no Campeonato Inglês.

"Absolutamente orgulhoso, incrível - acho que o primeiro tempo foi um dos melhores que já jogamos", disse Klopp.

"Fizemos tudo certo, marcamos nos momentos certos, fizemos um jogo incrível no primeiro tempo, eu realmente amei cada segundo", acrescentou.

